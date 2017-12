Cidade decreta luto de três dias em homenagem ao ator Umberto Magnani

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - A cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, decretou luto oficial de três dias a um de seus filhos mais ilustres: o ator Umberto Magnani, que morreu nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Depois de ser velado no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, em São Paulo, o corpo do artista será enviado para a sua cidade natal na manhã desta quinta-feira, 28.

O velório deve começar por volta das 11h no Palácio da Cultura, que leva o nome de Umberto Magnani. Depois das homenagens dos moradores, o ator será sepultado à tarde no Cemitério Municipal. Magnani, que morreu aos 75 anos, tinha fortes laços com Santa Cruz do Rio Pardo, cidade do centro-oeste paulista na região de Bauru. Ele foi secretário municipal da Cultura e Turismo. O artista tem parentes na cidade, que sempre visitava. Magnani também participava de eventos, como a tradicional corrida de boia. Em maio do ano passado, o ator se apresentou na cidade com a peça Elza e Fred.