Cidade cenográfica de 'Velho Chico' ganha mais cores e elementos

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 11 Abril 2016 | 03h00 Com missão de ser microcosmo do País, a nova Grotas de São Francisco, no ar a partir de hoje em Velho Chico, ganha uma cidade cenográfica mais colorida, com fusão de tecidos e informações. Dissonâncias e elementos construtivos anacrônicos de cidade sertaneja estarão estampados no Oratório de Nossa Senhora de Grotas, envolto em neon azul, com cúpula de vidro, flores plásticas e brasão de mármore. Antenas parabólicas, caixas d’ água, esquadrias de alumínio, azulejos e muita propaganda dão as caras. “Será uma cidade em eterno movimento, work In progress! É esse descompasso do novo com a essência ribeirinha mais tradicional que torna a 2ª fase ainda mais encantadora”, diz a cenógrafa Danielly Ramos, que assina o trabalho com Keller Veiga.

4K, tecnologia de ultra alta-definição, é a matéria-prima da filmagem desta 2ª temporada de ‘Os Dez Mandamentos’: a produção, nas mãos da Casablanca, tem impressionado a direção da Record.

O acabamento em questão é um atrativo extra na hora de a Record oferecer a novela ao mercado internacional. Dada a boa carreira que o título vem fazendo na Argentina e no Chile, a melhora na imagem vem bem a calhar.

Por falar em exportação, a Globo emplacou duas vencedoras do Emmy na Ásia. Império, de Aguinaldo Silva, foi licenciada para a Indonésia, ao VIVA, canal de TV paga do Grupo Dori Media, parceiro da Globo em diversos países. Lá, o comendador será dublado em bahasa.

E ‘Joia Rara’, de Thelma Guedes e Duca Rachid, chegará ao Vietnã pelo canal fechado Lasta, que exibirá o enredo dublado em vietnamita.

A Globo tem expandido sua presença na Ásia. Em 2014, licenciou pela primeira vez títulos para o Paquistão, Indonésia e Filipinas. No ano passado, Lado a Lado, ganhadora do Emmy em 2013, foi vendida para a China.

Mãe e filho. Jorginho Fernando dirige a fatídica cena em que Candinho (Sérgio Guizé) e Anastácia (Eliane Giardini) finalmente se encontram, ponto de virada de Êta Mundo Bom! O encontro se dá na casa de Pancrácio (Marco Nanini) e está previsto para ir ao ar amanhã.

Estão abertas, de hoje a 15/6, as inscrições para 4ª edição do Curtas Universitários, iniciativa que une Globo, Canal Futura e Associação Brasileira de TV Universitária (ABTU). O edital selecionará 20 projetos de universitários que receberão R$6 mil, mais workshop e visita aos Estúdios Globo.

Silvio Santos voltou das férias, em Celebration e já passou no salão do fiel escudeiro Jassa, para reparar a cor dos fios e aparar a barba ostentada durante as férias.

As produtoras Moonshot, Floresta e Cinemauro Produções serão contempladas hoje na entrega do 2º prêmio Parceiros em Excelência, iniciativa da Globosat, na categoria Produção de Programas.

Estrelas de ‘Totalmente Demais’, novela das 7 da Globo, desembarcam hoje no Uruguai para uma série de gravações.

“Curta o domingo, e agora você fica com meu xará, o Velho Chico”

Chico Pinheiro, FAZENDO SINAL DE PAZ E AMOR, NO ENCERRAMENTO DO ‘JORNAL NACIONAL’ DO ÚLTIMO SÁBADO