Cidadania planetária Data estelar: Mercúrio ingressa no signo de Sagitário e faz conjunção com o Sol; Lua míngua em Libra. Enquanto isso, aqui na Terra todas as Nações têm pela frente a titânica tarefa de limpar o interior de suas casas, exorcizando velhos demônios arraigados na psique do povo e instituições. O esforço é objetivo e subjetivo simultaneamente, a oportunidade do empreendimento se deu através da crise financeira global, a qual não será solucionada por métodos ortodoxos nem pelo fortalecimento de Bancos ou do Estado. Para se chegar a um mundo melhor há de se desenvolver uma consciência mundial, através da qual valores mais elevados do que a conquista egoísta mereçam ênfase e, por isso, as pessoas se vejam motivadas e sejam preparadas para estabelecer uma correta cidadania planetária. Nada menos do que isto está em andamento. Áries 21/3 a 20/4 Aparecem muitas propostas e sugestões, mas todas terão de passar pelo crivo do bom senso. Por isso, antes de se entusiasmar com o que é sugerido, melhor continuar cumprindo todas as obrigações de acordo com o roteiro original. Touro 21/4 a 20/5 Permita que a instabilidade promova as mudanças. Pense: se tudo continuasse seguro, sua alma continuaria acomodada à situação. Porém, enquanto a instabilidade opera, as mudanças se aceleram e todo mundo se beneficia com isso. Gêmeos 21/5 a 20/6 A leveza pode ser experimentada a qualquer momento, mas a profundeza dos sentimentos não. Por isso, não deixe passar oportunidade de experimentar emoções profundas, dedicando-se a estender o tempo delas o máximo possível. Câncer 21/6 a 21/7 Parece perseguição! Tudo que você arruma alguém se ocupa de bagunçar e tumultuar. Neste momento acontece um verdadeira exercício de paciência para sua alma. Agora você verá qual é o verdadeiro alcance de sua paciência. Leão 22/7 a 22/8 Nada é estável neste momento, o que pode beneficiar sua vontade de empreender algo novo e ousado. Assim, gaste o menos possível de energia e de recursos tentando sobrepujar os tumultos e desorganização decorrente da instabilidade. Virgem 23/8 a 22/9 De fato, nada demais acontece, mas como há um espírito de inquietação pairando no ar, a alma acha que algo muito importante aconteceria de forma iminente. O tempo vai passar e comprovar que a inquietação era apenas isso, inquietação. Libra 23/9 a 22/10 De vez em quando, a velocidade com que as coisas mudam atordoa, mas também facilita a tomada de atitudes inovadoras. Por isso, não esquente a cabeça com preocupações ou limitações, as circunstâncias vão ajudar você. Escorpião 23/10 a 21/11 Nem o bom senso nem a sabedoria ajudam a manter uma relação saudável com o dinheiro atualmente. O melhor a fazer é agir de acordo com cada caso, pois não há, por enquanto, como estabelecer regras que se apliquem a todos os casos. Sagitário 22/11 a 21/12 Uma pequena aventura todos os dias, este é o genuíno espírito sagitariano. Talvez não seja possível fazê-lo valer todos os dias, mas com certeza esta será a melhor forma, sempre, de sua alma se sentir viva e com ânimo. Capricórnio 22/12 a 20/1 Recuar não é desistir! Porém, como as pessoas consideram o recuo uma desistência, não é fácil tomar uma atitude dessas, mesmo que seja necessária para a recuperação da vitalidade. Melhor fazer o que for necessário. Aquário 21/1 a 19/2 Paira um ar de loucura, de vale-tudo por aí. Ainda que as pessoas não identifiquem com clareza esse espírito, no mínimo ele se demonstra através das loucuras que essas mesmas pessoas se atrevem a fazer, de forma inconsciente. Peixes 20/2 a 20/3 Sua alma foi feita para se familiarizar com o perigo e as turbulências. Por isso, o momento atual da história é positivo para seus interesses e perspectivas. Use seu conhecimento e capacidade de trabalho para ajudar outras pessoas.