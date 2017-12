Cia. especializada em Shakespeare ministra oficina inédita a elenco da Globo

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 15 Abril 2016 | 03h00

Um grupo seleto de atores da Globo encerra hoje um curso que pela primeira vez foi aplicado no Brasil: uma oficina ministrada por Yolanda Vasquez, atriz, diretora e coach, da cia. Shakespeare’s Globe. O time inclui Monica Iozzi, Isabela Santoni, Leticia Spiller, Luma Costa, Jesuíta Barbosa, Carol Castro, Mouhamed Harfouch, Romulo Estrela, Pablo Morais, Dani Suzuki, Mauricio Destri, Thiago Rodrigues, Angelo Antônio, Cassia Kis, Gisele Fróes, Julio Machado, Luís Melo, Patricia Pillar, Thiago Fragoso, Giovana Lanceloti, Thiago Martins, Claudia Ohana, Juliano Cazarré e Osmar Prado. “Ela veio nos trazer essa intimidade com Shakespeare. As nossas descobertas, com os exercícios que ela nos presenteia, é de grande entusiasmo”, disse Cassia Kis. “Estou tendo o privilégio de fazer uma cena de Hamlet com a Cassia, com quem eu nunca trabalhei”, contou Fragoso. Patrícia Pillar lembra que “Shakespeare é a base de tudo, dos arquétipos humanos, nenhum assunto ou questão humana importante ele deixou de falar na sua obra”. As atividades passam por exercícios corporais, estudos, decupagem de textos e relação de gestos e palavras. A iniciativa nasceu da área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, pilotada por Mônica Albuquerque, que faz um trabalho estruturado de capacitação, desenvolvimento e acompanhamento de seus autores, diretores e atores. A conversa com a companhia começou há mais de um ano, quando a cia. esteve no Brasil e a Globo pensou em desenvolver um trabalho com a metodologia da cia. inglesa para os seus atores.

Hashi. Sob a mira de Henrique Fogaça e Paola Carosella, o chef Tsuyoshi Murakami, do restaurante Kinoshita, desafia os candidatos do Masterchef Brasil a reproduzir um clássico seu: Ebi Tamago Don (domburi de camarões e gema de ovo orgânico Yamaguishi). Na Band, 3ª.

O canal Esporte Interativo (EI) anunciará a compra dos direitos de TV paga do Campeonato Brasileiro, por seis anos, a partir de 2019, no Museu do Futebol, nesta terça, 19, ao lado dos presidentes de todos os clubes que fecharam com o canal. Propostas para fortalecer o futebol brasileiro, envolvendo compra de direitos, visibilidade para patrocinadores e programas que aumentem a receita dos clubes também serão abordadas. O evento terá transmissão na TV e nas redes sociais do EI. Heródoto Barbeiro passou a abrir para todos o acesso à reunião de pauta do seu Jornal da Record News, que completa 5 anos no ar. De 2.ª a 6.ª, a partir das 16h30, a cena é transmitida via Live Facebook Mentions.