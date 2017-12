Chyler Leigh fala sobre Lexie A Sony estréia amanhã, às 22 horas, a 4ª temporada de Grey's Anatomy, que traz, como uma das novidades, a atriz Chyler Leigh como Lexie Grey, a irmã de Meredith. "Perdi as duas primeiras temporadas porque tenho filhos pequenos", contou a atriz em entrevista ao Estado. "Mas, quando tive a oportunidade de entrar na série, acho que assisti à 2ª temporada em um dia e meio. Não conseguia parar. Foi bizarro." Para Chyler, não foi tão difícil entrar no clima do hospital, já que há conselheiros para assuntos médicos. "Temos enfermeiras de verdade e Linda Klein, que faz tudo parecer o mais real possível." A atriz diz que ainda não a pararam na rua para pedir conselhos sobre problemas médicos - uma constante na vida dos atores da série -, mas ela já tem uma resposta para quem confunde ficção com vida real: "Vá procurar um médico!" Segundo Chyler, as pessoas antipatizaram com sua personagem no último episódio da 3ª temporada da série. "Acharam que Lexie era uma ameaça ao romance de Meredith e McDreamy, mas isso não vai acontecer e as pessoas já começaram a perceber isso", fala. "O público está acolhendo melhor Lexie, pois ela não está agindo como uma ameaça. Muita gente diz que é bom me ver agora, já que todos do elenco antigo assumiram um posto maior no hospital e não são mais internos. Acho que esse é um bom equilíbrio para a série."