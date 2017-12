Christina Ricci interpreta novo personagem soturno em minissérie e filme

A atriz Christina Ricci ficou conhecida por se especializar em papéis, digamos, mais soturnos, como Katrina Van Tassel, em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e até mesmo Wandinha Addams, nos filmes da Família Adams. Agora, um novo personagem vivido por Christina é forte candidato a integrar esse rol. A atriz interpreta a norte-americana Lizzie Borden, que se tornou uma figura folclórica nos EUA, no longa A Arma de Lizzie Borden e também na minissérie The Lizzie Borden Chronicles, que serão exibidos dentro do especial Lizzie Borden, de segunda-feira, 11, a dia 17, no canal Studio Universal.

Além de Christina Ricci, o elenco das duas produções traz ainda Clea DuVall (Argo) e Cole Hauser (Duro de Matar: Um Bom Dia Para Morrer). Na segunda-feira, 11, às 22h, será exibido o longa A Arma de Lizzie Borden, que é inspirado na história real de Lizzie Borden (Christina Ricci), uma jovem garota americana que foi julgada e absolvida em 1892 pelos assassinatos de seu pai e sua madrasta.

Entre os dias 12 e 16 de abril, às 22h, serão dois episódios diários da minissérie The Lizzie Borden Chronicles, dividido em oito episódios. A produção da série traz o relato ficcional dos acontecimentos reais e das pessoas que cercam Lizzie Borden após sua absolvição controversa do duplo homicídio de seu pai e sua madrasta. No dia 17, é realizada uma maratona Lizzie Borden, entre 13h e 21h5.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os crimes ocorreram em 4 de agosto de 1892. O pai de Lizzie, Andrew J. Borden, e sua madrasta, Abby Borden, foram encontrados mortos em casa. Naquele momento, as outras únicas pessoas que estavam no local eram a jovem Lizzie e a empregada Bridget Sullivan.

De acordo com relatos na época, Bridget limpava as janelas quando a garota pediu para chamar o médico. O pai tinha sido assassinado. Pouco depois, a madrasta também foi encontrada morta. Os dois foram assinados a machadadas.

Lizzie foi julgada pelo duplo homicídio. E o caso teve grande repercussão pública. No entanto, por causa de uma série de erros de investigação – e perdas de evidências –, ela foi inocentada pelo júri e os crimes nunca foram solucionados. Daí os mistérios que envolvem a história de Lizzie até hoje. Um prato cheio para Christina Ricci compor a sinistra figura que muitos acreditam ser uma psicopata beneficiada pelos tropeços da lei.