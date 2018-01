Christiane Pelajo fica irritada ao vivo na GloboNews e depois se desculpa

Durante a apresentação do telejornal Edição das 16h, da GloboNews, na tarde desta sexta feira, 7, a jornalista Christiane Pelajo se irritou com um problema técnico e foi retirada do ar momentaneamente. A situação aconteceu durante a cobertura do furacão Matthew, que atingiu a costa da Florida, nos Estados Unidos, e também o Haiti.

Uma provável falha no áudio da transmissão motivou a confusão. "O Rio de Janeiro está me ouvindo? Gente, eu não tenho condição de fazer jornal", desabafou e logo em seguida chamou o intervalo comercial. Entretanto, ela não retornou no bloco seguinte e Sérgio Aguiar assumiu o posto pelos estúdios do Rio de Janeiro.

Minutos depois, Pelajo voltou ao programa pedindo desculpas aos telespectadores pelo ocorrido. "A gente pede desculpas, mas como disse o Sérgio Aguiar a gente teve problemas de áudio, eu não estava conseguindo ouvir os nossos repórteres, então era impossível a gente continuar daqui. Agora tudo foi restabelecido. Queria agradecer o Sérgio Aguiar, que foi correndo para o estúdio no Rio para conseguir dar as nossas notícias para vocês", disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.