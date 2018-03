Chiquinha participa de experimento em novo teaser de 'Stranger Things'; assista

Em teaser divulgado nesta segunda-feira pela Netflix no Facebook, a icônica personagem do seriado mexicano Chaves, Chiquinha, aparece participando de um experimento de Stranger Things. No vídeo, que teria sido gravado na cidade de Hawkins, Indiana, em 1982, a personagem aparece com eletrodos na cabeça, sendo submetida a testes de telecinese, em que explode uma latinha de refrigerante apenas com a força do pensamento.

Aos gritos inesquecíveis de “Papiii” e com a clássica frase “O que você tem de burro, você tem de burro!”, Chiquinha resiste quando a colocam num escafandro para ser submersa em um tanque. A personagem finalmente escapa depois de desarmar dois guardas com seus novos superpoderes. A segunda temporada de Stranger Things estreia no dia 27 de outubro.