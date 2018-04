Chico Xavier tem versão para a TV

O Bem Amado não é o único produto que a Globo vai transpôr da telona para a TV. Chico Xavier, que levou mais de 3 milhões de espectadores às salas de cinema, vai ganhar formato em minissérie na emissora, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

Com um elenco estrelado – Nelson Xavier, Ângelo Antônio, Tony Ramos, Cássia Kiss, Giovanna Antonelli, Paulo Goulart, Luís Mello, entre outros – a história sobre a vida do médium é baseada no livro As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto Maior. O filme e a minissérie têm direção de Daniel Filho.

Na versão para TV, que terá uma hora a mais que a do cinema, algumas questões da vida do médium serão mais detalhadas. As cenas de sua infância ganham mais espaço, e a microssérie vai mostrar os motivos que o levaram a deixar os estudos e o que o fez começar a psicografar.

Participação especial. Além dos nomes que já compõem o elenco, quem também participou das gravações de Chico Xavier foi Laura Cardoso, no papel de... Laura Cardoso. A cena com a atriz não está no longa-metragem, mas aparece na minissérie. Laura contracena com Nelson Xavier, revivendo um momento que aconteceu de verdade nos corredores da TV Tupi na década de 1970. "É uma cena pequena, mas emblemática, que demonstra exatamente quem foi Chico Xavier", conta o diretor.