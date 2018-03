Chico Pinheiro pode mudar de lugar na Sapucaí

Chico Pinheiro tem esquentado os tamborins para a transmissão do carnaval numa via-sacra pelas quadras e barracões das escolas de samba do Rio e de São Paulo. Enquanto isso, a direção do espetáculo decide como tirar o melhor proveito da Esquina do Samba, que ele apresentou no ano passado. "Uma das ideias é reposicionar o cenário na avenida. Talvez seja melhor eu ficar na dispersão", disse ele a Patrícia Villalba, do Estado, anteontem, no Rio. Mas o jornalista frisa que o formato não é um problema. "Tenho feito o que me cabe, por enquanto, visitando as escolas, e aprendendo os sambas. Na hora, estarei preparado para o que vier", diz, empolgadíssimo.

Dueto precioso

Quando Lima Duarte contracena com Laura Cardoso na tela, a TV pede toda a reverência do espectador. Em Araguaia, novela das 6 da Globo, o pérfido Max tentará dar um fim na fofa senhorinha. Em vão. No ar, dia 10.

9,5 milhões

foi o número de telespectadores a mais que a final do SuperBowl teve dessa vez, em relação à final anterior, ao reunir uma plateia de 162,9 milhões no Domingo

'Se ainda existir TV Cultura até 22h, hj temos nuestro @cartaoverde, c/Dr Sócrates,Vladir,Birner e este mal-assombro que vos tuita', Xico Sá, no Twitter

a atual Insensato Coração e a nostálgica Vale Tudo - além de autor, diretor, Antonio Fagundes e Nathália Timberg - é o fechamento de cada capítulo, com close em determinado ator e congelamento da imagem, seguido da redução de cores para preto e branco.

Diretor das duas novelas, Dennis Carvalho explica à coluna que não houve aí intenção de referência a Vale Tudo, reprise de sucesso no Canal Viva. Diz que o recurso do close em P&B é muito comum.

Cristiana Arcangeli teve a confirmação da direção da Record para uma segunda temporada de seu Extreme Makeover Social. Horários e episódios ainda a definir.

Ops, é só o Telecine Action que ganha versão em HD na Sky. O Fun, diferentemente do que cá foi dito ontem, chega ao line up da operadora ainda em versão standard, e não HD.

São de Camila Pitanga as três peças de figurino que mais despertaram cobiça de telespectadores de Insensato Coração, segundo os pedidos da Central de Atendimento do Telespectador (CAT) de janeiro.

Mas a liderança na lista de roupas mais requisitadas pelo público da Globo no mês passado coube a um vestido preto estampado com flores usado por Thaila Ayala, a Amanda de Ti-Ti-Ti.

Luna Chamando, série de animação pré-escolar em coprodução entre a brasileira TV Pinguim e o Canadá é mais um título a ser apresentado aos exibidores internacionais na KidScreen, em Nova York, semana que vem.

Com o fim do horário de verão, no dia 20, a Globo volta a cravar o futebol dos domingos às 16h e o das quartas, às 21h50. A estreia do novo programa de saúde, Bem-Estar, também acontece nesse contexto, dia 21, após o Mais Você.