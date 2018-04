Chico Anysio tem melhora progressiva

O humorista Chico Anysio permanece internado no CTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, o paciente está acordado e em fase progressiva de melhora. Chico ainda respira com auxílio de aparelhos mas, aos poucos, começa o processo de retirada da ajuda mecânica.

A pneumonia diagnosticada na base do pulmão direito está sob controle, com melhora progressiva e o paciente ainda fazendo uso de antibióticos. O monitoramento cardíaco está estável, sem que haja necessidade de medicação para manter a pressão arterial. O quadro clínico do paciente permanece estável, dentro da gravidade. Não há previsão de alta.

O humorista chegou ao hospital em 2 de dezembro, com falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana, e o paciente foi submetido a angioplastia, procedimento para desobstrução de artérias.

Durante o período pós-operatório Chico Anysio apresentou novo quadro de falta de ar, quando foi diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio). O humorista também teve pneumonia no pulmão esquerdo, que foi tratada com sucesso.