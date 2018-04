Chico Anysio entra na trama como vigarista A convite da autora Glória Perez, Chico Anysio volta à TV como Namit, um diretor de Bollywood que ajuda Radesh (Marcius Melhem) a dar o golpe nos pais de Deva (Cacau Melo). Ambos se encontram quando Radesh chega à Índia, e sabendo que as apresentações serão na casa de Manu (Osmar Prado), Namit parafraseia o bordão do comerciante: "Temos de fazer com que Manu coma o peixe e se engasgue com a espinha!"