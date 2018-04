Chico Anysio é diagnosticado com nova pneumonia

O humorista Chico Anysio foi diagnosticado com uma nova pneumonia, informa boletim médico divulgado no final da manhã desta segunda-feira, 10. "Ontem (09/01) o paciente apresentou um quadro de febre no final do dia, onde foi diagnosticada uma pneumonia na base do pulmão direito", diz o comunicado.

Chico está internado no CTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Medicado, ele não apresenta febre no momento. Apesar do diagnóstico da doença, o humorista respira espontaneamente, com o aparelho apenas dando suporte, e já se comunica através de mímica com a família. Não há previsão de alta, e um novo boletim deverá ser divulgado na manhã de terça-feira.

O humorista chegou ao hospital em 2 de dezembro, com falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana, e o paciente foi submetido a angioplastia, procedimento para desobstrução de artérias.

Durante o período pós-operatório Chico Anysio apresentou novo quadro de falta de ar, quando foi diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio). O humorista também teve pneumonia no pulmão esquerdo, que foi tratada com sucesso.