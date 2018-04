Chibatadas em casa Ninguém gosta de agressão. Vamos combinar que não é legal ver um pai batendo em um filho. Mas, na dramaturgia não é difícil encontrar surras dadas por pai ou mãe, às vezes até com torcida da audiência. Assim foi na semana passada com Amithad (Danton Mello) e Opash (Tony Ramos) em Caminho das Índias. O bom e severo indiano Opash defende a moral de sua família até embaixo do Ganges. Tanto que não suportou descobrir que seu filho mais velho, Amithad, foi o mentor de ato incendiário na casa de uma dalit. Desceu o chicote no invejoso rapaz, na frente da família inteira. Peninha dele? Nem o irmão real de Danton, Selton Mello, sentiu .