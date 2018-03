Chefe de cozinha de 14 anos assina contrato com TV dos EUA

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Greg Grossman, chefe de cozinha de 14 anos, assinou um contrato de produção para desenvolver e estrelar seu próprio programa de TV.

Grossman e a produtora de Nova York Picture This Television, da série "Kathy Griffin: My Life on the D-List", estão juntos na produção da série do jovem chefe profissional.

"No momento em que encontramos Greg, sabíamos que ele era um talento", disse Bryan Scott, sócio da Picture This Television. "Não é todo dia que você encontra um garoto que vai para a escola durante o dia e cozinha à noite."

Grossman cresceu em East Hampton, Nova York, e começou a cozinhar quando tinha 11 anos. Seu trabalho chamou a atenção da mídia e o interesse de chefes de cozinha renomados.