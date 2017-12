Chaves em: os (piores) hits de verão

Ah, os hits de verão. Todo carnaval tem um: aquela música de refrão pegajoso, com alguma dancinha safada, que toca por todos os lugares. Na praia, é o tema predileto daqueles carros que adoram se exibir na avenida beira-mar; nas baladas, a canção que vai lotar a pista; na televisão (se for a TV Bandeirantes), a cantiga predileta dos trios elétricos de Salvador. Sempre que surge algum hit do verão, ele logo ganha na web um clipe com a turma de Chaves. Geralmente as cenas usadas são de três episódios - um que Quico dança freneticamente em uma quitanda, outro com o Dr. Chapatin e o clássico A Grande Festa. Em 2008, o hit do verão é a Dança do Créu, que segue a batida fórmula da "letra com duplo sentido com uma coreografia proibida para menores de idade". Lógico que Chaves não ficaria fora dessa. Vai lá: http://tinyurl.com/28r6fh.