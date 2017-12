Charlie Sheen tenta voltar a 'Two and a Half Men' para episódio final

Conhecido por arranjar confusão, Charlie Sheen quer mais uma briga ao tentar participar do episódio final de Two and a Half Men, prevista para terminar no ano que vem. Dispensado da série em 2011, o ator disse em um vídeo divulgado pelo site Radar Online que Chuck Lorre, criador da atração, está impedido seu retorno.

"Tenho aprovação de todo o elenco. Só tem um cara me bloqueando. Advinhe quem é?", pergunta o ator ao cinegrafista que o parou no meio da rua em Los Angeles, no fim de semana passado. "Chuck?", rebate o desconhecido. "Vamos ter de fazer uma enquete para saber quem me quer no último episódio. Isso é um crime contra o entretenimento", reclamou. Sheen põe a culpa em Lorre. "Faça a coisa certa, Chuck. Saia do seu próprio caminho. Opa, espere, isso não é possível", debocha.

Depois de ser demitido de Two and a Half Men e substituído por Ashton Kutcher, Charlie Sheen processou a Warner - canal que também exibe a série no Brasil - e exigiu um indenização de US$ 100 milhões. O ator e a emissora fizeram um acordo em que não puderam revelar o valor do pagamento. Nos Estados Unidos, estima-se que US$ 25 milhões foram pagos.