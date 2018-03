Charlie Sheen será protagonista de nova série

Charlie Sheen deve voltar à televisão com uma nova série de comédia. O ator fechou contrato com a canal pago FX para a produção de Anger Management. A atração será baseada no filme de mesmo nome - no Brasil, Tratamento de Choque. Estrelado por Jack Nicholson e Adam Sandler em 2003.

No filme, Sandler é um executivo que é condenado a enfrentar um programa pouco convencional para conter a raiva e o estresse. Segundo a Entertainment Weekly, o personagem principal será bastante diferente do hedonista vivido pelo ator em Two and a Half Men. Sheen será um executivo com uma filha de 13 anos em busca de tratamento. Longe do estereótipo de conquistador, o personagem terá uma terapeuta como melhor amiga.

A emissora comprou um pacote de dez episódios com a possibilidade de produzir mais 90 se a série decolar.

Sheen foi demitido de Two and a Half Men no início do ano, depois de ofender o criador da série Chuck Lorre. Em setembro, o programa, que tem uma das maiores audiências da TV norte-americana, reestreou com Ashton Kutcher como substituto. A nova temporada começa a ser exibida no Brasil em 9 de novembro, às 20h, no canal pago Warner.