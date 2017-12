Charlie Sheen reprisará personagem de 'Curtindo a Vida Adoidado'

Charlie Sheen voltará a interpretar um personagem marcante da carreira. Não estamos falando do Charlie de Two And a Half Men. Sheen voltará a dar vida ao rebelde da delegacia de Curtindo a Vida Adoidado, filme estrelado por Matthew Broderick, de 1986.

A participação do ator não é das maiores, mas com o sucesso do filme no País e no mundo, encontrar Sheen ali é sempre uma agradável surpresa. O rebelde voltará a cena quase 30 anos depois em um episódio de The Goldbergs, série do canal norte-americano ABC, que irá ao ar no início de 2015.

Nele, o personagem de Troy Gentile, Barry, decide imitar Ferris Bueller (Broderick) e finge estar doente, para faltar às aulas. E, após uma série de acontecimentos, a irmã dele, Erica (Hayley Orrantia), acaba indo para uma delegacia, na qual é abordada pelo mesmo rebelde de 'curtindo a Vida Adoidado', quase três décadas mais velho.

A foto acima mostra as similaridades da cena de Sheen como Jeanie (Jennifer Grey), a irmã de Bueller. Assista ao vídeo abaixo:

Sheen vem fazendo looby para conseguir participoar do último episódio da série Two and a Half Men, estrelada por ele entre 2003 e 2011, quando uma briga com o produtor-executivo e mandachuva Chuck Lorre, o fez ser substituído por Ashton Kutcher. O ator diz que todo o elenco e os chefes do canal, a CBS, aprovaram o retorno para o episódio final da série, mas Lorre teria barrado o ator, com quem ele já trocou farpas publicamente.