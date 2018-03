Charlie Sheen quer US$ 10 milhões por livro autobiográfico

O ator Charlie Sheen declarou ao site TMZ neste sábado, 26, que pretende escrever um livro sobre sua passagem pela série Two And a Half Men em detalhes. Mas, para isso, quer, no mínimo, US$ 10 milhões pelos direitos de publicação.

Sheen afirmou ao site de celebridades que quer revelar ao público o que "realmente aconteceu" nos bastidores da série durante os oito anos em que esteve no ar, "os bons e maus momentos". Ele promete não esconder os nomes dos envolvidos.

Segundo o TMZ, Sheen já tem um título: When the Laughter Stopped ("Quando as Risadas Pararam", em tradução livre).

Sheen acrescenta que já está trabalhando no livro. Confiante, ele prevê uma verdadeira guerra pelos direitos de publicação, com valor incial de US$ 10 milhões.

A rede CBS e os estúdios Warner Bros anunciaram o cancelamento das filmagens de Two And A Half Men depois que Charlie Sheen xingou o criador da série durante uma entrevista de rádio nos EUA.