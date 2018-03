Charlie Sheen pede a jogadores de beisebol para se afastarem do crack

O ator Charlie Sheen, que está sob tratamento por abuso de drogas, aconselhou os jogadores de uma equipe de beisebol de Los Angeles a se afastarem dos crack, informou nesta sexta-feira, 11, o Hollywood Repórter.

Sheen fez na quinta-feira, 10, a primeira aparição pública desde que começou a terapia de reabilitação em finais de janeiro no campus da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). No mesmo dia, apresentou oficialmente o pedido de divórcio de sua mulher Brooke Mueller.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator mais bem pago da televisão nos Estados Unidos por sua atuação na série Two and a Half Men aproveitou a manhã de beisebol com a equipe do centro universitário e lhes recomendou que cuidem de sua saúde.

"Fiquem longe do crack, bebam leite com chocolate. Aproveitem o momento", comentou Sheen, que na sequência foi aplaudido entre risos dos jogadores.

Sheen está afastado do trabalho enquanto faz em casa um tratamento de desintoxicação, o qual decidiu se submeter após uma festa de vários dias que organizou no local onde mora no final de janeiro e que terminou quando foi levado a um hospital.

Esta semana foi divulgada a separação oficial do casamento do ator e de sua mulher depois da apresentação dos papeis do divórcio na Corte Superior do Condado de Los Angeles.

O casal acordou que Mueller, de 33 anos, ficaram com a custódia dos gêmeos Bob e Max, de 2 anos, e receberá uma pensão mensal para o cuidado dos filhos de US$ 55 mil por parte de Sheen, de 45 anos.

Mueller obterá de Sheen uma compensação única de US$ 750 mil pela separação, assim como US$ 1 milhão que correspondem a sua parte no valor da casa do casal, que ficará com o ator.

Ambos vivem separados desde dezembro de 2009 quando o ator foi acusado por Mueller de violência doméstica. Está previsto que Sheen volte a rodar Two and a Half Men no final de fevereiro.