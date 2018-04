Charlie Sheen ficará internado por três meses

O ator Charlie Sheen deve ficar na clínica de reabilitação por três meses, segundo o site TMZ. A gravação dos próximos episódios de Two and a Half Men estão suspensas até que ele se recupere. O período deve comprometer a gravação de pelo menos oito episódios da série.

O site indica que há pelo menos 300 funcionários envolvidos com o programa, muitos preocupados com o futuro da série. Da última vez em que Sheen esteve em reabilitação, no início do ano passado, a equipe teria sido recompensada pelo tempo em que vai ficar parada.

Sheen, de 45 anos, se internou na última sexta-feira, 28. Na véspera, ele havia sido hospitalizado em conseqüência do abuso de drogas e álcool em uma festa de 36 horas em sua mansão. A iniciativa veio depois dos apelos do pai, Martin Sheen e dos produtores da série, que demonstraram apoiar a decisão.

Charlie Sheen é o ator mais bem pago da TV americana, com salário de mais de US$ 2 milhões por episódio. A série do canal CBS tem a maior audiência dos Estados Unidos. No Brasil, é exibida pelo SBT e pelo canal pago Warner Channel.