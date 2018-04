Charlie Sheen falta ensaio de ' Two and a Half Men'

O ator Charlie Sheen volta a dar trabalho para os produtores da série Two and a Half Men, sucesso de audiência do canal norte-americano CBS. Dois dias depois de faltar a uma reunião após passar a noite com três atrizes pornô em Las Vegas, o astro da série faltou aos ensaios da produção.

Sheen alegou dor de ouvido e, no hospital, foi diagnosticado com uma infecção. O comportamento do ator já suscitou rumores de que a série, uma das mais assistidas nos EUA, seria cancelada.

Na segunda-feira, o ator de 45 anos foi visto bebendo com três atrizes pornôs no bar de um hotel de Las Vegas, onde passou a noite acompanhado do trio. Mesmo assim, compareceu aos compromissos do programa nesta quarta-feira normalmente.

Sheen é motivo de preocupação tanto da CBS como da Warner Bros., co-produtora da série. De acordo com o site Deadline TV, produtores procuram uma solução para ajudar o ator a se curar de problemas com bebidas e drogas.

No ano passado, Sheen esteve internado em uma clínica de reabilitação por ordem judicial, após se envolver em uma briga com a atriz Brooke Mueller, hoje sua ex-mulher. Em novembro, foi hospitalizado depois de quebrar objetos em um quarto de hotel em Nova York.

Segundo a imprensa especializada, Sheen recebe US$ 1,8 milhão por episódio em Two and a Half Men. A série é exibida no Brasil pelo canal pago Warner Channel e na TV aberta pelo SBT.