Charlie Sheen estrelará em especial auto-depreciativo do Comedy Central em setembro

LOS ANGELES (Reuters) - Depois de passar um ano nas manchetes da mídia por seu comportamento irregular, Charlie Sheen vai provocar mais risadas às suas próprias custas.

O ator demitido da série Two and a Half Men será o astro da próxima sátira da emissora Comedy Central, em setembro, conforme a rede de TV anunciou nesta terça-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Poderíamos dizer que venho providenciando material para isto há algum tempo", disse Sheen em comunicado. "Está na hora de acender esse fogo. Vai ser épico."

Kent Alterman, diretor de programação original do Comedy Central, disse que "Charlie nos garantiu que nada será considerado tabu para esse evento, e isso assusta até a nós."

A emissora informou que o programa será gravado em Los Angeles no dia 10 de setembro, e deve ir ao ar no dia 19 do mesmo mês.

Sheen, 45 anos, foi substituído por Ashton Kutcher na comédia de sucesso Two and a Half Men, depois de meses de farras movidas a drogas e depois de ter insultado publicamente o co-criador e produtor do seriado. Reuters