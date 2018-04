Chanti foge para Bollywood

Chanti (Carolina Oliveira) já armou tudo para não se casar em Caminho das Índias: passou em teste e será atriz de Bollywood.

Ela mente para a mãe, Indira (Eliane Giardini), dizendo que vai dormir na casa de uma amiga, mas, na verdade, Chanti foge com uma companhia de cinema para Londres, e depois para o Brasil, já que parte do filme será rodado no Rio de Janeiro.

A essa altura, a família Ananda já estará de cabelos em pé com a fuga da garota. Incomodado com a confusão, Karan (Flávio Migliacccio) pede que Anusha (Karine Ferrari) desligue a TV, justificando que é impossível pensar com tanto barulho. Irritado, Opash vai desligar a TV quando fica paralisado ao ver na tela a imagem de Chanti, entre um grupo de atores, embarcando para a Inglaterra. É aí que ele descobre que a filha fugiu para Bollywood.