Cerimônia de entrega dos Emmy é adiantada em uma semana

Prevista originalmente para 20 de setembro, a cerimônia agora terá lugar no dia 13 de setembro.

A razão da mudança de data é que a CBS, que vai transmitir a cerimônia este ano, tem uma partida dupla do Liga Nacional de Futebol americano programada para 20 de setembro, e há o risco de a partida se alongar, avançando para dentro do horário nobre, previsto para a transmissão do Emmy.

De acordo com Jack Sussman, vice-presidente executivo da CBS para programas especiais, música e eventos ao vivo, a mudança de data "será melhor para o evento ao vivo, para a transmissão e para nosso público que vai acompanhar tudo em casa."

A data original da transmissão do Emmy tinha sido fixada antes de a Liga Nacional de Futebol divulgar sua programação de partidas televisionadas em 2009.

As indicações para a 61a edição dos prêmios Emmy serão anunciadas em 16 de julho.