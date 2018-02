Cena cortada de 'Friends' depois dos ataques de 11 de setembro viraliza

Uma cena em que Chandler faz uma de suas piadas infelizes sobre bombas na hora em que está passando pelo controle se segurança do aeroporto, a caminho de sua lua de mel com Monica, foi cortada da série por causa dos atentados de 11 de setembro de 2001. Agora, 14 anos depois dos trágicos episódios, e 8 anos depois de ter sido publicado no Youtube, o vídeo viralizou.

Na tarde desta quarta-feira, o vídeo de quatro minutos somava mais de 3 milhões de visualizações.

A cena iria ao ar duas semanas depois dos atentados, mas foi eliminada do episódio Aquele em que Rachel conta a Ross. Um texto dos produtores é reproduzido na abertura do vídeo.

A série, uma das mais populares da televisão, foi ao ar entre 1994 e 2004.

Veja a cena deletada