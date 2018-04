Celso Portiolli substituirá Gugu no Domingo Legal O SBT definiu nesta quarta-feira que o apresentador Celso Portiolli assumirá o comando do programa Domingo Legal no lugar de Gugu Liberato, que deixou o SBT e foi para a TV Record. Segundo o comunicado da emissora de Silvio Santos, Portiolli renovou seu contrato por dois anos e apresenta o programa dominical já neste Domingo (12).