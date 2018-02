Celebrar a novela é festejar Janete

RIO DE JANEIRO - Não há uma só pessoa que tenha conhecido ou convivido com Janete Clair (1925-1983) que não cite uma determinada particularidade do seu jeito de escrever novela: não havia um dia sequer em que ela, ao fim de uma jornada de trabalho debruçada sobre a máquina de escrever, não se sentasse em frente ao sofá para ver novela, a que assistia com olhos e expectativa de telespectadora comum, como se não fosse ela a autora do que se via na tela.

"Ela trabalhava muito, era incansável, e escrevia as novelas sozinha. Mas quando assistia, vibrava, como se não soubesse tudo o que estava para acontecer", conta a amiga Rosamaria Murtinho, que estará na nova versão de O Astro como a Tia Magda. "Janete era uma pessoa totalmente aberta a sugestões e nunca perdia o tom do melodrama, de ser emocionante. Porque ela se emocionava com o que escrevia. Mesmo que eu achasse aquilo bobo ou melodramático demais, ela estava emocionada", relembra o diretor Daniel Filho, seu principal parceiro.

É traço que não é exclusivo dela, a "grande dama da telenovela brasileira" que merece todas as homenagens quando se comemoram os 60 anos do gênero no País, mas que, curiosamente, acompanha a personalidade de belos autores - Silvio de Abreu, Glória Perez e Aguinaldo Silva, por exemplo, são tão entusiasmados quanto ela.

E para se escrever novela, ainda mais se quiser fazer sucesso, há de se ter entusiasmo. Janete, tinha de sobra. Levada para a TV Globo em 1967 para tomar pulso de Anastácia, a Mulher Sem Destino, promoveu logo de cara um terremoto que se tornaria lendário por dizimar metade dos personagens - a trama, até então conduzida por Emiliano Queiroz, precisava reduzir custos e ganhar agilidade. Terminou a jornada com louvor - levantou a audiência, ficou na emissora e a ajudou a escrever a história da televisão. "Ela fez tanto sucesso e tinha uma capacidade de criação tal que chegou a escrever cinco tramas seguidas, sem sair do ar", anota o jornalista Cleodon Coelho, autor, com Mauro Ferreira, de Nossa Senhora das Oito (Mauad Editora, 2003), sobre a trajetória profissional da autora.

A facilidade para criar enredos capazes de conquistar o público e que até hoje parecem modernos tem a ver com aquele primeiro dado sobre Janete, o que fazia dela uma "autora telespectadora". E longe de querer manter a pose de intelectual - e, veja bem, ela era casada com ninguém menos que Dias Gomes -, ela gostava de levar a vida de uma dona de casa comum. "Daí, com certeza vinha a sabedoria inconsciente que ela tinha sobre o que público poderia gostar", acredita o ator Francisco Cuoco, para quem Janete escreveu personagens apaixonantes como Cristiano de Selva de Pedra (1972), o Carlão de Pecado Capital (1975) e o Herculano de O Astro (1978). "Ela acreditava piamente no amor, era uma mulher profundamente amorosa e apaixonadíssima pelo Dias Gomes", completa Daniel Filho.

Com paixão, tato e inteligência, Janete conseguiu o que parecia impensável no final dos anos 60: manteve as tintas melodramáticas das novelas tradicionais e transportou os ingredientes que tanto agradavam ao público - como o romance, intrigas e reviravoltas mil - para o cotidiano do telespectador, inserindo discussões contemporâneas, da seara política e social.

O pacote, nas mãos de Daniel Filho, ajudou e muito a fundar a telenovela moderna, num movimento do qual também fez parte Beto Rockfeller (Tupi, 1968). Já com jeito de cinema, mas sem perder o apelo popular, o modelo reinou absoluto nos anos 70 e 80 - ofuscando algumas vezes até jogos da Seleção Brasileira de Futebol, como aconteceu com Irmãos Coragem durante a Copa do México -, deu fama à TV Globo e se mantém firme até hoje. "Ela era romanesca, e a minha vontade era transformar aquele universo numa coisa mais cotidiana, mais brasileira, que se aproximasse da narrativa cinematográfica", explica Daniel Filho. "Mas ela amava novela e amava escrever novela. A minha empatia com a Janete foi de um casamento total e absoluto!"