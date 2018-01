Ceará leva seus tipos ao Rock In Rio pelo Multishow

Dinheiro podre. A Regra do Jogo segue em ritmo ágil. Na terça, Tóia (Vanessa Giácomo) devolve para Adisabeba (Susana Vieira) o dinheiro que roubou do cofre da Caverna da Macaca. A patroa, no entanto, não vê a ação com bons olhos – sabe que o dinheiro vem de Romero (Alexandre Nero).

A bela Karina Oliani, médica socorrista e esportista radical, estreia neste domingo, 13, no comando do quadro Aventuras Urbanas, pelo Esporte Espetacular, da Globo.

Lauro César Muniz recebeu a encomenda de preparar uma sinopse de novela para a Globo e não vai mais cuidar da supervisão de Trem Bom, primeira novela de Maurício Gyboski, para a faixa das 18h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rainer Cadete parte para o papel de um vilão sedutor, assim que seu excêntrico Visky encerrar Verdades Secretas. O ator volta a interpretar as linhas de Walcyr Carrasco em Candinho, próxima novela das 6. E terá Flavia Alessandra e Eriberto Leão como comparsas.

O shofar, instrumento feito de chifre de carneiro, que anuncia a chegada do novo ano judaico e evoca as lembranças do período que passou, foi tocado pelos alunos do Colégio I.L.Peretz no Altas Horas que vai ao ar neste sábado, 12, pelo Rosh Hashaná, celebrado neste domingo.

Piada corrente no métier televisivo diz que a Record está tão entusiasmada com a boa audiência de sua novela, que logo vai transformar os Dez Mandamentos em 15 ou 20. O enredo já foi espichado mais de uma vez.

A Globo leva Gramado ao Projac. Filmes dos festivais de Gramado e Curta Kinoforum de 2015 terão sessões a partir de segunda, 14, com debates entre diretores, produtores, atores e roteiristas, mediados por Rodrigo Fonseca.

O pacote inclui: O Corpo, de Lucas Cassale, Ausência, de Chico Teixeira, Quando Parei de me Preocupar com Canalhas, de Thiago Vieira, e Ponto Zero, de José Pedro Goulart, além de curtas-metragens.

Laerte Vieira volta à RedeTV!, como repórter especial do Good News e no time de apresentadores do boletins 90 segundos.

"Já gostei muito de ser ator, principalmente na época do ‘Sai de Baixo’. Mas, atualmente, quero cada vez mais escrever.” Miguel Falabella NO ‘ALTAS HORAS’: HOJE

600 mil pageviews teve o ensaio que Tayna Hanada, namorada do campeão mundial de surfe Gabriel Medina, fez para o site do Canal OFF. Foi o conteúdo mais acessado do ano