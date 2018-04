CBS termina temporada como emissora mais assistida dos EUA

A CBS obteve grande sucesso tanto no drama "CSI" como na comédia "Two and a Half Men", e sua audiência cresceu 11 por cento, com 11,76 milhões de telespectadores na temporada 2008-09, de acordo com dados da empresa de pesquisas Nielsen Media Research.

A CBS foi líder de audiência seis vezes nos últimos sete anos.

A Fox, líder da última temporada, desceu para o 2o lugar devido a uma queda de 13 por cento da audiência, para 9,8 milhões de telespectadores. O show de talentos "American Idol" continuou sendo o programa mais assistido da tevê nos EUA, apesar de ter sofrido um pouco de desgaste do público.

O último programa da temporada, na quarta-feira, atraiu 28,2 milhões de espectadores, a menor audiência para a final do programa desde 2004. A Fox também foi a primeira escolha para adultos entre 18 e 49 anos, uma faixa cobiçada pelos anunciantes.

A ABC, da Walt Disney, foi a terceira no ranking de audiência, com 8,95 milhões de espectadores, enquanto a NBC apareceu em quarto, com 7,84 milhões. As duas emissoras perderam três por cento de audiência em relação à temporada anterior.

A audiência da televisão norte-americana caiu nos últimos anos por causa dos videogames, da Internet e de outras formas de entretenimento.

