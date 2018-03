Casseta ganha outro horário em 2012

Os Cassetas voltam ao ar em 2012 em regime de temporadas, mas não mais no horário que os tornou tão tradicionais. A vaga das noites de 3ª feira após a novela das 9 para o ano que vem estão asseguradas a Fernanda Torres, Andréa Beltrão e cia. de Tapas & Beijos. É a experiência de seriado mais bem-sucedida da Globo este ano. À coluna, o diretor Maurício Farias confirma que Tapas terá seguimento em 2012 no mesmíssimo horário. Elementar. As noites de 3ª, com Tapas e Profissão Repórter, estão muito bem pavimentadas no Ibope. Nessa composição, há mais uma vaga, que hoje é preenchida por O Astro. Assim, pode até ser que os cassetas fiquem às terças, porém, mais tarde.

NY

Sandra Annenberg deu um pulinho em Nova York para rememorar os 10 anos do 11 de Setembro para o Jornal Hoje. O resultado vai ao ar de quinta a sábado desta semana, a começar por uma entrevista com o herói da Times Square, o ambulante Lance Orton, que em maio de 2010 impediu a explosão de um carro-bomba no pedaço.

5,9

pontos é o ibope médio do SBT em agosto na Grande São Paulo, e faz quatro meses que a TV de Silvio Santos reprisa este mesmo patamar na faixa das 7h à 0h

"Quero conhecer esse atleta" Ronnie Von, no Altas Horas, sábado, na Globo, sobre homem que tem 4 orgasmos numa noite. A seu lado, Marcelo D2 replicou: "Muito prazer".

Maurício Lima, dito Maurício do Vôlei, acaba de assinar contrato com a Record para integrar a equipe de comentaristas que atuará pela emissora na transmissão do Pan de Guadalajara e da Olimpíada de Londres.

Assim, vai até o fim de 2012 o contrato de Maurício na Record, e o acordo prevê também um blog no portal R7.

Fábio Porchat estrelará mais um dos novos quadros do Fantástico sob supervisão do casseta Cláudio Manoel: em quatro episódios, Na Pior das Hipóteses vai "explicar" como se salvar de situações extremas. Falta definir a data de estreia.

Mal entrou no ar e Adriana Birolli já desponta no Top 10 da Central de Atendimento ao Telespectador, a CAT, da Globo. O esmalte e batom rosa, além do vestido branco de renda curto, itens usados por ela na novela Fina Estampa, despertaram a cobiça das telespectadoras.

A Globo fechou agosto com 17,2 pontos de média na audiência de São Paulo, na faixa das 7h à 0h. Subiu 0,4 ponto em relação a julho, e a final de Insensato Coração, no último dia 19, conspirou a favor do progresso no Ibope.

A Record subiu de 7,3 para 7,4 pontos e a Band também cresceu, de 2,3 para 2,6. A RedeTV! manteve-se em 1,5.

A Globo ainda ensaia a segunda temporada de Mulher Invisível, série derivada do filme homônimo, mas já põe à venda o DVD da primeira safra, via Globo Marcas.

A atriz Katie LeClerc, deficiente auditiva que estrela a nova série da ABC americana Switched at Birth, também entrará na 5.ª temporada de The Big Bang Theory, que estreia dia 6 de outubro nos EUA.

Na trama, ela terá envolvimento romântico com o indiano Raj.