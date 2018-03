Casal 20 aos 70

Formado em Comércio Internacional, Fábio trabalhou durante 30 anos em uma multinacional de informática, até se aposentar, aos 60. Valéria, bacharel em Turismo, montou com o marido uma empresa de intercâmbio que funcionou por 23 anos, até que os atentados terroristas de 2001 acabaram com o negócio. "Ficamos ociosos e inventamos de ir para as Artes Cênicas."

Pais de dois filhos, de 48 e 49 anos, e avós de cinco netos, entre 10 e 20 anos, o casal diz que a vasta experiência de relacionamento nesses 50 anos juntos pode ajudar o programa. Além, é claro, de o novo trabalho ser uma terapia para ambos. "Acho que o tempo tem inveja da gente, porque ele não consegue fazer com que a gente pare", diz uma Valéria sorridente.