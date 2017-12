Cartunista Laerte fecha mês da mulher no 'Saia Justa', pelo canal GNT A cartunista Laerte Coutinho fecha hoje o calendário de celebrações do Saia Justa, que em março ouviu mulheres responderem à pergunta: “No mês em que se comemora o dia da mulher, qual a maior conquista que a mulher obteve? E o que mudou na sua vida nos últimos anos?”. “O que mudou significativamente nos últimos anos é eu ter me tornado mulher”, responde Laerte, que se assumiu transexual aos 57 anos. “É eu ter descoberto em mim a transgeneridade e passado a me entender e a me respeitar socialmente como mulher, assim como muitas pessoas se representam e se expressam em outras formas de expressão de gênero. Não é só mulher e homem, existe todo um leque de possibilidades. (...)” Às 22h, no GNT.