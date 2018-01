Cartoon lidera plateia infantil na América latina 0 Cartoon Network fechou abril liderando a audiência entre a plateia de 4 a 11 anos em toda a América Latina, com ênfase para Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. A boa performance se estende aos domínios do site do canal, com jogos e atividades com seus personagens e, claro, ao mercado de licenciamentos, que já soma badulaques de toda espécie de Apenas um Show e Hora de Aventura, entre outros. Para o canal, a presença de personagens capazes de gerar identificação nos pequenos de cada local pesa muito nesse resultado. No Brasil, os méritos cabem ao Irmão do Jorel, Historietas Assombradas e à clássica Turma da Mônica.