Cartoon leva Irmão do Jorel a tour de animação em Los Angeles

Em 2015, uma turma do Cartoon dos Estados Unidos esteve no RioContentMarket e conversou com talentos brasileiros do canal. A ideia era levar um deles a fazer uma imersão no Cartoon Network Studios em Los Angeles para o Shorts Program, que dura duas semanas. O eleito foi Juliano Enrico, autor de Irmão do Jorel, ótima série que segue para sua 2ª temporada. É a primeira vez que um brasileiro participar do programa ao lado de uma trupe de produtores, desenhistas, criadores e artistas de story board da grife. Como Juliano já é profissional do ramo, seu tour abrange conceitos mais amplos, como os passos para ser show runner, termo que une créditos de criador, roteirista e produtor nos EUA.

É Tiradentes. Andréia Horta e Mateus Solano gravam as primeiras cenas de romance entre Rosa/Joaquina e Rubião para Liberdade, Liberdade. Arrojada para a época, a mocinha promete subverter as convenções e beijar o rapaz antes que ele peça sua mão ao pai dela.

O Figueirense (SC), time que alimentava as esperanças do canal Esporte Interativo para engordar a lista de aquisições de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, entre 2019 e 2024, fechou com o SporTV.

Com isso, o canal pago do Grupo Globo tem agora 19 clubes sob suas asas, sendo 14 da série A e 5 da série B. Os principais clubes de São Paulo e Rio – exceção feita ao Santos, que fechou com o Esporte Interativo –, ainda estão no SporTV, incluindo Flamengo e Corinthians, donos das maiores torcidas do País.

São Paulo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG, Grêmio, Sport, Náutico, Santa Cruz, Vitória (BA), Chapecoense, Avaí, Goiás e Londrina estão todos acertados com o SporTV.

O Esporte Interativo, do grupo Turner, fechou com 15 clubes os direitos do Brasileirão entre 2019 e 2024, mas apenas cinco deles estão na Série A, diferentemente do que cá foi dito ontem.

Fábio Porchat – de novo ele – fará a narração de uma versão do Waze, aplicativo de trânsito.

Nau dos Insanos é o novo nome da Casa dos Roteiristas de Paraty durante a Flip, este ano. Newton Canitto e Thelma Guedes são nomes certos na programação, que incluirá leituras de poesia a bordo de barco.

‘Tá Rindo de Quê?’, nova série de Rafinha Bastos no Multishow, foi adiada de 12 para 16 de maio, em razão de ajustes de edição.

Quem quer HBO? A NET e a Claro abrem o sinal do canal Premium de amanhã até o fim do domingo, o que não é pouca coisa.

Com um pacote de estreias de causar inveja a qualquer canal, a HBO promove, neste domingo, às 21h, a 3ª safra da brasileira O Negócio, seguida pela 6ª temporada da aclamada Game of Thrones. Em seguida, vem a 3ª safra de Silicon Valley e a 5ª da premiadíssima Veep.

+ de 13 milhões

de pessoas passaram pela GloboNews de 11 a 17/4, garantindo ao canal o 3º lugar no ranking da TV paga, atrás só dos infantis Discovery Kids e Cartoon Network