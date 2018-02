Cartas Não consigo entender o porquê da permanência da platéia do programa Charme, já que, após sua enésima reformulação de conteúdo, há poucos meses, a atração não recebe personalidades nem para competir, nem para cantar e nem para conceder entrevistas. Atualmente apenas ocorrem premiações em dinheiro para telespectadores que participam por telefone. Não é à toa que a apresentadora está insatisfeita. Ricardo Granatowicz ricgrana@terra.com.br Fiquei surpreso com o retorno de mulheres e rapazes seminus em um quadro da banheira no programa Domingo Legal. Pelo jeito, a baixaria para aumentar a audiência está de volta. Paulo Ernesto pauloeh75@hotmail.com Não sou fã de Tom Cavalcante, muito pelo contrário, mas tenho de admitir que estou me divertindo com o quadro Bofe de Elite. Muito bem escrito. Humor de verdade. Nilton Xavier xavierbordon@hotmail.com Era fã de O.C., agora não perco um episódio de Gossip Girl. E tenho que confessar uma coisa: a série é muito melhor que sua antecessora. Os dramas são mais reais, a trilha sonora tem qualidade e os adolescentes são menos malas. Juliana Vilhena julisvila@globo.com