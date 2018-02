Cartas Sobre a matéria "Essa, só Silvio Santos sabia", do TV & Lazer do dia 2, há que se esclarecer o seguinte: o apresentador só teve conhecimento da resposta porque constava em sua ficha. É notório que o "Homem do Baú" tem aguçado faro para os negócios, mas no que diz respeito aos conhecimentos, Sílvio deixa muito a desejar, vide sua condução do programa "pai" do Você É Mais Esperto do que um Aluno da 5ª Série, Show do Milhão. Ricardo Granatowicz ricgrana@terra.com.br Queria parabenizar a coluna TV sem TV. Rever Garoto Enxaqueca foi demais, adorei a dica, e me senti na adolescência novamente! Muito bom ver que o Gustavo Miller também foi um MTVviciado. Com certeza ele também deve achar que a MTV já foi boa um dia. Renato Franciulli reciulli@gmail.com Impressionante a torcida da Globo para que o Corinthians não caísse para segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Cléber Machado, o narrador do jogo que marcou a queda no domingo passado , chegou a dizer em tom fúnebre que todo mundo estava triste. Todo mundo, quem? Eu estou feliz da vida, e posso garantir que os são-paulinos, santistas e palmeirenses do Brasil inteiro também estão. Gustavo Yadochi Pinheiro yadochipino@hotmail.com