Cartas Adorei as estréias das novas séries da Warner e do Sony, portanto, queria parabenizar o caderno pela excelente cobertura de TV paga. Gosto muito também da coluna do sr. Roberto Godoy. Me sinto vingada com as críticas e cobranças dele, afinal, apesar de pagar pelo serviço - e muito- somos tratados como cachorros pelas operadoras. Herodoto Araújo herodots@hotmail.com Luz do Sol era ruim. Agora, Amor e Intrigas, da Record, consegue ser muito pior. A história não tem nenhuma novidade e a produção é fraca. Bom, uma novela que tem Luciano Szafir como protagonista só podia dar nisso. Ana Lúcia Recco analure22@globo.com Decepcionante a nova temporada de Mandrake. A série da HBO, que me encantou na primeira leva, voltou sem graça, sem humor, sem as sacadas que fizeram dela um sucesso. Marcos Palmeira e Miele até que tentam salvar - e por alguns minutos conseguem - mas o roteiro sem sal põe tudo a perder. Demétrios Corrente corretim.dem@hotmail.com CORREÇÃO O transatlântico da microssérie Poeira em Alto Mar não irá naufragar. Sem explicar muito bem, o diretor Marcus Figueiredo disse que Didi será náufrago após uma "contingência no navio".