cartas Que maravilha saber que agora poderei assistir Jornada nas Estrelas quando bem entender. Amo Spock e sinto muito a falta dele. Ótima crítica de DVD.João Luiz Sampaio, que parece entender bem do assunto. Um trekkie autêntico. Juliana Silva juliana777silva@yahoo.com Absurda, para não dizer desrespeitosa, a cena de strip-tease de Flávia Alessandra em Duas Caras na semana passada. Não sou puritana, muito menos ultrapassada. O fato é que a novela é assistida por milhares de crianças e nem sempre o ibope a todo custo vale a pena. Sou uma que não assistirei mais a novela ao lado de minhas filhas. Valquíria Nonato valnones@hotmail.com Mais uma vez o crítico Mário Viana acerta o diagnóstico. Suzana Vieira foi, na juventude, aos olhos do público, uma atriz doce, meiga e marcante. Sua participação na novela A Sucessora é inesquecível . Suzana chegou a melhor idade em plena forma física e invejável. Ao que parece, no plano psicológico, ela retornou à adolescência e foi acometida por uma certa ?alucinação bipolar?. E seus fãs de sempre vivem um estado de espanto com esse seu novo estado de mente. Maria Terezinha Santellano mtsantellano@yahoo.com.br