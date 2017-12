Cartas Já decorei todos os episódios de CSI (transmitidos pela Record às sextas-feiras), memorizando até as falas, tal o número de reprises, sem episódios novos. O pior é que a Record faz chamadas da série como se fossem episódios inéditos. Estão estragando uma bela série com essas intermináveis reprises. Roberto Domanico Filho tradomanico@gmail.com Li o desabafo do crítico Mário Vianna sobre o programa Toma Lá, Dá Cá, da Globo e concordo plenamente. É duro realmente tentar assistir, apesar de contar com excelentes atores. É realmente um desperdício de talento. Célia M. de Souza celia_1961@yahoo.com.br Gosto muito de Angélica, mas tenho que assumir que estou adorando a Fernanda Lima no comando do Vídeo Game. O programa ganhou um novo ritmo com ela. Acho que ficou mais moderno e mais divertido. Giuliano Gomes Marol giulmarol2@hotmail.com Quero protestar contra a nova novela Desejo Proibido pela discriminação que faz contra uma bugra, vivida por Letícia Sabatella, transformada numa pecadora que engana o marido. Embora a trama aborde um tema interessante, que é a construção de uma ferrovia, o autor faz, no entanto, discriminação aos indígenas. Flávio Melo flamel287@hotmail.com