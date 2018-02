Cartas A corrida de stock car era transmitida apenas pelo canal SporTV. No domingo passado um filho do Galvão Bueno assumiu a liderança do campeonato e a corrida, a partir do dia 8, passará a ser transmitida também pela Globo. E não é a primeira vez que esta "coincidência" ocorre! É mais gente para torcer contra o filho que acaba herdando, injustamente, o "carisma" do pai. L.C.Veiga lc_veiga@ajato.com.br Gostei muito do final de Vidas Opostas, da Record. Apesar do excesso de tiroteios e violência, a história era boa e os vilões pareciam ter saído de um filme de terror. Me dava medo só de pensar no Jacson. Luciana Terra Nova lkucinova@globo.com Entediante essa nova versão da Dança no Gelo, do Faustão. Não sei se os candidatos são fracos ou se o quadro já se esgotou. Está na hora de dar um tempo com isso, não? Thomas Brunellet thomas20@uol.com.br