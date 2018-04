Anderson Luis

Pela grande quantidade de vídeos caseiros de péssima qualidade transmitidos pela Globo, parece que a emissora não está apenas perdendo parte do seu elenco, mas também produção.

Julia Corrêa

Caras & Bocas é interessante. Pena que a Globo insista em rodar tramas que têm São Paulo por cenário com 90% de atores cariocas e que não mostram esforço para não falar com sotaque.

Solange Hokama

São Paulo, SP

Por que a Record coloca A Fazenda em todos os seus programas? Assim vai cansar o público do reality, que já é cansativo.

Lidiane Alves

São Paulo, SP

Correção: No Top 5 do Ibope publicado na edição passada, o 4.º lugar na Record, com 11 pontos, cabe à novela Poder Paralelo, e não Promessas de Amor.