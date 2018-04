Jatiacy Francisco da Silva

jatiacy@ibest.com.br

Gostaria de saber por que o Britto Jr. apresenta A Fazenda com a expressão de quem vai dar a notícia da morte de alguém? Dado Dolabella chegou a comentar que ele é todo sorridente no Hoje em Dia e que até estranhou a cara sisuda do apresentador. Para que tudo isso se trata-se de um programa de entretenimento? Sem contar a enrolação, que quase faz o telespectador desistir.

Karen Kawano.

karenkawano@hotmail.com

Espontânea a participação de Roberto Carlos no Caldeirão do Huck. A melhor homenagem ao rei na Globo até agora. Ri muito com as bobeiras do apresentador e gostei de ver Roberto mais próximo dos jovens.

Vitória Aires

São Paulo, SP