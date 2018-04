Cartas Quem pensa que a Libertadores é um torneio continental onde cinco times representam o futebol brasileiro está errado. Com a eliminação dos paulistas e a ausência de cariocas, a Globo simplesmente ignorou a semifinal disputada entre Cruzeiro x Grêmio, exibindo um filme no horário. Simplesmente o maior torneio de clubes da América não existe mais para a emissora. Nenhuma surpresa, pois cobertura completa em eventos esportivos e o mínimo de respeito com o seu público nunca foi o forte da Globo.