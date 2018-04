Jatiacy Francisco da Silva

O que há por trás do estardalhaço que estão fazendo sobre o choro da menina Maísa no SBT ? A verdade é que o sucesso da pequena deve estar incomodando alguém.

Haroldo Lopes

Poder Paralelo e Senhora do Destino sofrem do mesmo mal: a edição de cenas. Estão sem sexo e sem nexo, com sequências inteiras cortadas, para o desespero do telespectador, que fica confuso. Uma pena, histórias assim não merecem ser decepadas.

Brasilina Rivera Campos

São Paulo, SP

O que significa o quadro em que Xuxa procura uma príncipe para Sasha? Nem a busca por audiência justifica uma maluquice dessas.

Gabriela Alves Martins

Campinas, SP