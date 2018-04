Cartas Com a tecnologia em alta , estava mesmo na hora de existir uma coluna como a "TV sem TV" , que apresenta vídeos com conteúdo e seguros.Não passo uma semana sem ver os vídeos indicados. Parabéns! Gabriela Hopf gabrizela_26@hotmail.com Estive lendo a reportagem sobre os dubladores e fiquei indignado. Pensei que o dublador do Homer havia morrido, como o Bussunda. O dublador é o verdadeiro personagem. Sem eles os desenhos ficam sem graça. A mesma coisa é mudar a voz de Sylvester Stallone ou de Eddy Murphy nos filmes, a gente está acostumado com aquelas vozes. Guilherme Bernardo guibernardo@terra.com.br Muito boa a idéia do Pânico de correr atrás de Galvão Bueno para que ele faça a Dança do Siri. Estava na hora de alguém debochar do narrador para valer. Vamos ver se ele consegue reverter essa fama de chato. Karina Lidiane Lopes karilopes@hotmail.com Não entendo por que Olivier Anquier não abandona esse programa à tarde na Record e volta a fazer o que ele faz de melhor, programa de gastronomia. Foi uma péssima idéia colocá-lo para apresentar algo ao lado de Maria Cândida. Ele está perdido, pouco à vontade. Maria Lúcia Guanabara luciaguab@globo.com