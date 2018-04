Waldete Cestari, Jaú, SP

O Telecine Cult está lamentável...No mês passado o filme mexicano Maus de Hábitos, de Simon Bross, foi confundido no comentário inicial com um de Pedro Almodóvar. Já os filmes The Escort (Americano) e o The Mauvaise Passe Aka Escort ( Inglês-Francês) tiveram exibição trocada.

Gilmar Barreto, barretogilmar58@gmail.com

Muito boa a matéria "Há vagas para humoristas de bar", da edição do TV & Lazer do dia 26/04 .É humor inteligente.Esses meninos precisam aparecer na TV aberta porque têm luz própria.

Neide Oliveira, neide_olive@yahoo.com.br

Palmirinha batalhou muito até conseguir ter seu programa; entretanto, é um absurdo os erros que a mesma comete, tais como: "dois leite", "suas freguesa", "bate as clara sem as gema"... Umas aulinhas iriam bem.

Rosangela S. Rosa, sousa_rose@yahoo.com