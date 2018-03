Cartas O Vídeo Show, há anos adorado por muita gente, acaba de se transformar em uma revista de fofoca. As matérias ao vivo, sem conteúdo, acabaram com o charme do programa. Um bando de marmanjos trocando fraldas, a viagem de Ana Maria Braga ou a compra de um presente para o irmão aniversariante (do programa de 14/4), por exemplo, são "reportagens" que menosprezam a inteligência do telespectador. É uma pena.