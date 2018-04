Cartas Agora que o PAN acabou, que tal a Globo, a Record e a Band organizarem uma cartilha para seus locutores de "Como transmitir corretamente eventos", com vistas à Olimpíada de Pequim? Nas apresentações de solo e ginástica rítmica, o som era colocado muito baixo e os locutores falavam o tempo todo em um nível bem mais alto,dando informações absolutamente desnecessárias sobre a vida das atletas. Perola Soares Zambran perolazambrana@superig.com.br Gosto muito do humor de Miguel Falabella, mas não me conformo com a saída de A Diarista da programação da Globo. Será que a emissora não consegue manter dois programas bons de humor ano ar o mesmo tempo... Falta espaço? E o Zorra Total, por que continua na programação? Já o Sob Nova Direção foi tarde. Helio Wanderley heliowndeco@hotmail.com Adorei a capa do TV & Lazer sobre o Discovery Kids. Como mãe de duas crianças pequenas, sei da importância do canal e de como ele acaba fisgando a audiência das mães, que se rendem à telinha. Só acho que faltou vocês baterem mais na questão dos anunciantes, que de forma permissiva estão invadindo o canal. Espero que eles não loteiem a programação "educativa". Ana Luiza Diomani diomanilu@globo.com